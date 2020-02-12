EIA küresel petrol talebi 2020 yılı artış öngörüsünü düşürdü

12.02.2020 13:11 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:11

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) 2020 yılına ilişkin küresel petrol talep artış öngörüsünü düşürdü. EIA'dan yapılan açıklamaya göre, EIA küresel petrol talep artış öngörüsünü, önceki öngörüden günde 310 bin varil düşüşle günde bir milyon varil düzeyine indirdi.

Diğer yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, 7 Şubat'ta sona eren hafta içinde ABD hampetrol stokları yükseldi.

API verlerine göre, bu dönemde ABD hampetrol stokları 6 milyon varil artarken, benzin stokları da 1.3 milyon varil yükseldi. Buna karşılık, aynı dönemde ABD dizel stokları 2.3 milyon varil düştü.

Coronavirüsün (COVID-19) küresel petrol talebi üzerinde olası etkilere ilişkin tahminler sürerken, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, salgında yeni vaka sayısının 2 bin 15 kişi ile Ocak sonundan beri en düşük düzeyine indiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığa neden olan virüse COVID-19 adının verildiğini açıkladı; burada CO-korona, VI-virüs ve D-İngilizce hastalık anlamına gelen "disease" sözcüklerinin dizilmesi ve 2019 yılında ortaya çıktığı için de "19" eklenerek yapıldı.

Kaynak: DHA