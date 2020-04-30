EIA: Küresel petrol depoları Haziran ortasına kadar dolar Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, tüm küresel petrol stok depolarının Haziran ortasına kadar dolmasını beklediğini açıkladı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, tüm küresel petrol stok depolarının Haziran ortasına kadar dolmasını beklediğini açıkladı.

IEA öngörülerine göre, Covid-19 pandemisi nedeniyle, bu yıl küresel enerji talebinde yüzde 6.0 ile, bugüne kadar kayıtlara geçen en büyük düşüş gerçekleşecek.

"Bu enerji dünyası için tarihsel bir şok" diyen Birol, küresel düzeyde tüm ülkelerin Covid-19 pandemisine karşı aldıkları önlemler kapsamında ekonomi kapalı kaldığı sürece, petrol talebinde gözlenen düşüşün süreceğini de vurguladı."Bugün tanık olduğumuz sağlık ve ekonomi krizlerine bağlı olarak, özellikle kömür, petrol ve gaz olmak üzere, tüm yakıt türlerindeki benzersiz talep düşüşü oldukça sarsıcı olacak" dedi.

Birol ayrıca, PEtrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'na, piyasalarda istikrar sağlayabilmek için. petrol üretim kısıntısının sınırlarını biraz daha genişleterek uygulamaları çağrısı yaptı. OPEC+ Grubu 1 Mayıs'tan itibaren petrol üretimini günde 9.7 milyon varil kısacak.

Kaynak: DHA