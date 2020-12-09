EIA: Brent petrolün 2021 ortalama varil fiyatı 49 dolar olacak
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EIA: Brent petrolün 2021 ortalama varil fiyatı 49 dolar olacak

09.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:11
EIA: Brent petrolün 2021 ortalama varil fiyatı 49 dolar olacak

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), 2020 yılı dördüncü çeyreği için 43 dolar olarak öngördüğü Brent petrol ortalama varil fiyatının, 2021 yılının tamamı için ortalama 49 dolara yükseleceğini açıkladı.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), 2020 yılı dördüncü çeyreği için 43 dolar olarak öngördüğü Brent petrol ortalama varil fiyatının, 2021 yılının tamamı için ortalama 49 dolara yükseleceğini açıkladı.

EIA'nın Aralık ayı "Kısa Dönemli Enerji Görünümü" raporunda, önümüzdeki yıl daha yüksek ham petrol fiyatları öngörüsünün, yüksek düzeydeki stokların, artan küresel petrol talebi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) petrol üretimi kısıntılarıyla düşeceği beklentisini yansıttığı belirtildi.

EIA öngörülerine göre, Brent petrol fiyatları 2021 yılının ilk çeyreğinde varil başına 47 dolar olacak ve dördüncü çeyrekte varil başına ortalama 50 dolara yükselecek.Bu öngörüler, geçen ay açıklanan rapordaki verilere göre, ilk çeyrek için varil başına 5.0 dolar ve son çeyrek için de varil başına 1.0 dolar daha yüksek düzeyi yansıtıyor.OPEC+ grubunun 3 Aralık'ta sanal ortamda düzenlenen OPEC+ grubu Ortak Bakanlık İzleme Komitesi (JMMC) toplantısında, Ocak'tan itibaren üretim kesintilerini günlük 500,000 varil azaltılması üzerinde anlaşma sağlandı. OPEC+ grubu 2021 ilk çeyrekte petrol üretiminin günde ortalama 27.5 milyon varil ile, 2020 ortalamısının 1.9 milyon varil üzerine yükseleceğini öngördü.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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