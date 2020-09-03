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EIA: ABD hampetrol stokları 9.4 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 28 Ağustos'ta biten haftada 9.4 milyon varil azalarak 498.4 milyon varile geriledi.

EIA: ABD hampetrol stokları 9.4 milyon varil azaldı
03.09.2020 10:41 | Son Güncelleme: 03.09.2020 10:45

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 28 Ağustos'ta biten haftada 9.4 milyon varil azalarak 498.4 milyon varile geriledi.

ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 1.0 milyon varil azalarak, günde 4.9 milyon varil düzeyine indi. Rapora göre bu dönemde ülke genelinde benzin üretimi de günde ortalama 9.5 milyon varil olarak hesaplandı.

Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 800,000 varil azalarak günde ortalama 13.9 milyon varile geriledi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 76.7 olarak hesaplandı.EIA'nın ABD hampetrol stoklarındaki düşüşü beklenenden yüksek açıklamasına karşın, benzin talebinde de önemli düşüş olduğuna ilişkin verilerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı uzun süredir ilk kez 45 doların altına indi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre de, ABD hampetrol stokları, aynı haftada 6 milyon 360 bin varil azaldı. ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar da 237,000 varil azaldı.


Kaynak: DHA

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