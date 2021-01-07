EIA: ABD hampetrol stokları 8.0 milyon varil düştü
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EIA: ABD hampetrol stokları 8.0 milyon varil düştü

07.01.2021 08:58 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:04
EIA: ABD hampetrol stokları 8.0 milyon varil düştü

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 1 Ocak'ta biten haftada 8.0 milyon varil düşüşle 485.5 milyon varile geriledi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 1 Ocak'ta biten haftada 8.0 milyon varil düşüşle 485.5 milyon varile geriledi. Aynı haftada ABD'deki toplam petrol stokları da 2.4 milyon varil düştü.

ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 43,000 varil artarak, günde 5.4 milyon varil düzeyine yükseldi. Aynı haftada benzin üretimi ise günde ortalama 8.0 milyon varil düzeyine yükseldi.

Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da bir haftada 89,000 varil artararak günde ortalama 14.4 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 80.7 olarak belirlendi. Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD hampetrol stokları, 1 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 660,000 bin varil geriledi.

API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 5 milyon 470 bin varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 7 milyon 140,000 varil yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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