EIA: ABD hampetrol stokları 4.4 milyon varil azaldı
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EIA: ABD hampetrol stokları 4.4 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 11 Eylül'de biten haftada 4.4 milyon varil azalarak 496 milyon varile geriledi.

EIA: ABD hampetrol stokları 4.4 milyon varil azaldı
16.09.2020 19:04 | Son Güncelleme: 16.09.2020 19:08

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 11 Eylül'de biten haftada 4.4 milyon varil azalarak 496 milyon varile geriledi.

ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 416,000 varil azalarak, günde 5.0 milyon varil düzeyine indi. Rapora göre bu dönemde ülke genelinde benzin üretimi de günde ortalama 8.8 milyon varil olarak belirlendi.

Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 700,000 varil artarak günde ortalama 13.5 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 75.8 olarak hesaplandı. ABD'de toplam petrol ürünleri stokları da aynı dönemde 4.3 milyon varil arttı.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre de, ABD hampetrol stokları, aynı haftada 9 milyon 510 bin varil azaldı. ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar da 790,000 varil yükseldi.

 


Kaynak: DHA

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