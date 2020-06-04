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EIA: ABD hampetrol stokları 2.1 milyon varil düştü

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), ülke genelinde hampetrol stoklarının, 29 Mayıs'ta biten haftada toplam 2.1 milyon varil düşüşle 532.3 milyon varile gerilediğini açıkladı.

EIA: ABD hampetrol stokları 2.1 milyon varil düştü
04.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:35

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), ülke genelinde hampetrol stoklarının, 29 Mayıs'ta biten haftada toplam 2.1 milyon varil düşüşle 532.3 milyon varile gerilediğini açıkladı. Petrol piyasaları analistlerine göre, bu azalma küresel petrol talebinin canlanmakta olduğunu gösteriyor.

EIA'nın verilerine göre, bu dönemde ABD genelinde toplam hampetrol ve petrol ürünleri stokları da 15.1 milyon varil azaldı.

Buna göre, ABD'nin hampetrol ithalatı da, bir önceki haftaya göre 1.0 milyon varil azalışla günde ortalama 6.2 milyon varil olarak gerçekleşti. Bu dönemde benzin üretimi de günde ortalama 7.8 milyon varil arttı.

Bu dönemde rafinerilerde işlenen hampetrol miktarı da, önceki haftaya göre 316,000 varil artışla günde ortalama 13.3 milyon varil oldu ve rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranları da yüzde 71.8 olarak hesaplandı.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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