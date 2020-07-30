HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

EIA: ABD hampetrol stokları 10.6 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 24 Temmuz'da biten haftada 10.6 milyon varil azalarak 526 milyon varile geriledi.

EIA: ABD hampetrol stokları 10.6 milyon varil azaldı
30.07.2020 08:08 | Son Güncelleme: 30.07.2020 08:44

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 24 Temmuz'da biten haftada 10.6 milyon varil azalarak 526 milyon varile geriledi.

EIA verilerine göre, bu miktar ABD hampetrol stoklarında bu yıl içindeki en büyük haftalık düşüş olarak kayıtlara geçti.

Aynı haftada rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da 389,000 varil artışla günde ortalama 14.6 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 79.5 olarak hesaplandı ve benzin üretimi de günde 9.2 milyon varile yükseldi.

ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 800,000 varil azalarak, günde 5.1 milyon varil düzeyine geriledi. Bu dönemde, ticari petrol stokları da 6.5 milyon varil azaldı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Dünya
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Magazin
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi Dünya
Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın Meclis'te yaşadıklarını anlattı Politika
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın Meclis'te yaşadıklarını anlattı
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü Dünya
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti 3. Sayfa
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın, kendisine atılan rezil mesajlardan dert yandı
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın, kendisine atılan rezil mesajlardan dert yandı
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Niğde'de bir kişi eski eşini öldürdü kayın validesi ve kayın babasını yaraladı
Niğde'de bir kişi eski eşini öldürdü kayın validesi ve kayın babasını yaraladı
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor
Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın üst yöneticileri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu
Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın üst yöneticileri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Kocası tarafından hapishaneden kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı
Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu
Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 942 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 942 yeni vaka tespit edildi
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Simge Sağın Şeyma Subaşı Nebahat Çehre
Spor Mehmet Topal Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: EIA: ABD hampetrol stokları 10.6 milyon varil azaldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 09:10:48. #1.14#
title