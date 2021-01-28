EIA: ABD ham petrol stokları 9.9 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 22 Ocak'ta biten haftada 9.9 milyon varil düşüşle 476.7 milyon varile geriledi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 22 Ocak'ta biten haftada 9.9 milyon varil düşüşle 476.7 milyon varile geriledi.

ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 1.0 milyon varil azalarak, günde 5.1 milyon varil düzeyine geriledi. Böylece, toplam ticari petrol ürünleri stokları da aynı dönemde 11.7 milyon varil azaldı.

Aynı haftada benzin üretimi günde ortalama 8.7 milyon varil düzeyine, rafine edilmiş akaryakıt miktarı da günde ortalama 4.5 milyon varil düzeyine geriledi.Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 39,000 varil azalarak günde ortalama 14.7 milyon varile geriledi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 81.7 olarak belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı