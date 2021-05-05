EIA: ABD ham petrol stokları 8.0 milyon varil düştü

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 30 Nisan'da biten haftada 8.0 milyon varil düşüşle 485.1 milyon varile geriledi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 30 Nisan'da biten haftada 8.0 milyon varil düşüşle 485.1 milyon varile geriledi.

ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 1.2 milyon varil düşerek, günde ortalama 5.5 milyon varil düzeyine geriledi. Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi de, bir önceki haftadaki 9.6 milyon varilden, günde ortalama 9.1 milyon varile geriledi.

Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 225,000 varil artışla günde ortalama 15.2 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 86 düzeyindeydi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları 30 Nisan'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 7.69 milyon varil azaldı. Aynı haftada, benzin stokları 5.0 milyon 310 bin varil ve damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 3.0 milyon 450 bin varil geriledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı