EIA: ABD ham petrol stokları 6.6 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 5 Şubat'ta biten haftada 6.6 milyon varil düşüşle 469 milyon varile geriledi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 5 Şubat'ta biten haftada 6.6 milyon varil düşüşle 469 milyon varile geriledi.

ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 0.7 milyon varil azalarak, günde 5.9 milyon varil düzeyine geriledi. Böylece, toplam ticari petrol ürünleri stokları da aynı dönemde 11.2 milyon varil düştü.

Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 152,000 varil artarak günde ortalama 14.6 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 83 olarak belirlendi.

Aynı haftada benzin üretimi günde ortalama 8.7 milyon varil düzeyine, rafine edilmiş akaryakıt miktarı da günde ortalama 4.7 milyon varil düzeyine yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı