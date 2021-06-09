EIA: ABD ham petrol stokları 5.2 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 4 Haziran'da biten haftada 5.2 milyon varil düşüşle 474 milyon varile geriledi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 4 Haziran'da biten haftada 5.2 milyon varil düşüşle 474 milyon varile geriledi.

Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi de, bir önceki haftadaki 9.7 milyon varilden, günde ortalama 9.4 milyon varile geriledi. Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 327,000 varil artışla günde ortalama 15.9 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 91.3 düzeyindeydi.

Bu dönemde ABD ham petrol ithalatı da 1.0 milyon varil artışla günde ortalama 6.6 milyon varile yükseldi. Aynı haftanın sonunda toplam ticari petrol ürünleri stokları da 7.7 milyon varil düzeyindeydi.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları geçen hafta 2.11 milyon varil azaldı.Aynı haftada, Oklahoma'daki endüstri bölgesi Cushing'deki petrol stokları da 420,000 varil azaldı. API'nin verilerine göre, bu dönemde ABD'de benzin stokları 2.41 milyon varil ve damıtılmış petrol ürünleri stokları ise 3.75 milyon varil yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı