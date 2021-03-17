EIA: ABD ham petrol stokları 2.4 milyon varil yükseldi

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 12 Mart'ta biten haftada 2.4 milyon varil artışla 500.8 milyon varile yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 12 Mart'ta biten haftada 2.4 milyon varil artışla 500.8 milyon varile yükseldi.

ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 332,000 varil azalarak, günde 5.3 milyon varil düzeyine geriledi. Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi günde ortalama 8.9 milyon varil düzeyine geriledi.

Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 1 milyon 100 bin varil artarak günde ortalama 13 milyon 400 bin varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 76.1 düzeyindeydi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD ham petrol stokları, analistlerin öngörülerinin çok üzerinde yükseldikten sonra yeniden azalmaya başladı. Buna göre, ülke genelinde ham petrol stokları 12 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1.0 milyon varil geriledi. Aynı haftada, benzin stokları 926,000 varil geriledi. ABD'de damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 904,000 varil yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı