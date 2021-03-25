Petrol fiyatları düştü, altın yatay

Süveyş Kanalı'nda Ever Given adlı büyük bir konteyner gemisinin sıkışarak kalması ve giriş çıkışları kapatması üzerine yükselen ham petrol fiyatları, Avrupa'da Covid-19 kaynaklı yeni kısıtlamalar ve seyahat yasaklarının gündeme gelmesinin büyüttüğü talep endişeleri ve ABD'de ham petrol stoklarının yeniden artmaya başladığına ilişkin verilerin etkisiyle düştü.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 19 Mart'ta biten haftada 1.9 milyon varil artışla 502.7 milyon varile yükseldi.

ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 300,000 varil artarak, günde 5.6 milyon varil düzeyine yükseldi. Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi günde ortalama 8.6 milyon varil düzeyindeydi.Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 1.0 milyon varil artarak günde ortalama 14 milyon 400 bin varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 81.6 düzeyindeydi.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD'de ham petrol stokları 19 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 2 milyon 930 bin varil yükseldi. Aynı haftada, benzin stokları 3 milyon 720,000 varil geriledi. ABD'de damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 250,000 varil yükseldi. ABD tahvil getirilerinin düşmesinin ardından, küresel emtia piyasalarında 1,730 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı bu düzeylerde yatay hareket ediyor.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.98 düşüşle 62.83 dolar,Batı Teksas yüzde 1.81 düşüşle 59.78 dolar,altın yüzde 0.04 düşüşle 1,733.83 dolar,gümüş yüzde 0.18 düşüşle 25.05 dolar,bakır yüzde 0.20 düşüşle 8.889.00 dolar,platin yüzde 0.03 düşüşle 1,171.38 dolar,paladyum yüzde 0.01 artışla 2,634.80 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 442 liraya, çeyrek altın 731 liraya, Cumhuriyet altını da 2,914 liraya yükseldi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde. ons altının "temkinli seyrini" koruduğuna işaret edilerek, "Altın 1700 dolar üzerinde seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin bu haftaki sakin seyri, ons altının da bu hareketini destekliyor. Ancak yine de altın için riskler var. Tahvildeki oynaklık şimdilik duruldu ancak net olarak sonlandığını söylemek güç. Fed Başkanı dün yine tahvildeki yükselişten kaynaklı, endişe duymadığını belirtti. Bu durum tahvildeki yükselişin geçici olduğuna dair bir algı yaratmasına karşın, yine de altın üzerinde bu konu hakkında sınırlı bir baskının olduğunu söylemek mümkün. Dünyada salgına dair endişelerin yeniden artması da altın için önemli bir unsur. Bugünün ajandasında, ABD GSYH verisi olacak" denildi ve petrol fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

"Petrol fiyatları kayıplarını sınırlı da olsa toparlayabiliyor ancak genel görünümde zayıf. Süveyş Kanalında, 400 metrelik bir geminin karaya oturması nedeniyle kanalın trafiğe kapanması dünden beri petrol fiyatları üzerinde bir baskı oluşturmuş durumda. En son gelen haberler, kanalın Pazar veya Pazartesi trafiğe açılabileceği yönünde. Bu durum deniz ticaretini aksatıyor, petrol transferi olamadığı için arz sıkıntısına dair endişeler gündemde. Dolayısıyla bu gelişme yakından izlenmeli. Kanaldaki deniz ticareti normale dönerse, bu durumda petrol fiyatları açısından olumlu olabilir. Dün, EIA haftalık stoklarında 1.9 milyon varil artış görüldü, sınırlı negatif."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı