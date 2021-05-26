EIA: ABD ham petrol stokları 1.7 milyon varil düştü
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EIA: ABD ham petrol stokları 1.7 milyon varil düştü

EIA: ABD ham petrol stokları 1.7 milyon varil düştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 21 Mayıs'ta biten haftada 1.66 milyon varil düşüşle 484.3 milyon varile geriledi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 21 Mayıs'ta biten haftada 1.66 milyon varil düşüşle 484.3 milyon varile geriledi.

Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi de, bir önceki haftadaki 9.8 milyon varilden, günde ortalama 9.7 milyon varile geriledi. Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 123,000 varil artışla günde ortalama 15.2 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 87 düzeyindeydi.

Bu dönemde ABD ham petrol ithalatı da 138,000 varil düşüşle günde ortalama 6.3 milyon varile geriledi. Aynı haftanın sonunda toplam ticari petrol ürünleri stokları da 7.7 milyon varil düzeyindeydi.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de,  ABD genelinde ham petrol stokları aynı haftada, bir önceki haftaya göre 0.439 milyon varil düştü. Aynı haftada, benzin stokları 1.0 milyon 986 bin varil ve damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 5.0 milyon 137 bin varil geriledi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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