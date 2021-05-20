ABD'de stok artışıyla petrol düştü

ABD'de petrol stoklarında artış olduğunu gösteren verilerin açıklanmasının ardından, küresel emtia piyasalarında petrol fiyatları düştü.

ABD'de petrol stoklarında artış olduğunu gösteren verilerin açıklanmasının ardından, küresel emtia piyasalarında petrol fiyatları düştü. Brent 67 doların da altına çekilirken, Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 64 doların altına indi.

Buna karşılık, altın fiyatları ise ABD enflasyon baskılarının artmasıyla yükseldi ve ons altın 1,870 doların üzerine çıktı.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 14 Mayıs 'ta biten haftada 1.3 milyon varil artışla 486 milyon varile yükseldi.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de, ABD genelinde ham petrol stokları aynı haftada, bir önceki haftaya göre 0.62 milyon varil yükseldi. Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.44 artışla 66.85 dolar,Batı Teksas yüzde 0.60 artışla 63.74 dolar,altın yüzde 0.26 artışla 1,874.66 dolar,gümüş yüzde 0.30 artışla 27.82 dolar,bakır yüzde 3.29 düşüşle 10,073.50 dolar,platin yüzde 0.74 artışla 1,203.85 dolar,paladyum yüzde 0.44 artışla 2,887.51 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 504 liraya, çeyrek altın 826 liraya, Cumhuriyet altını da 3,293 liraya yükseldi.Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, Rusya Enerji Bakanı'nın, 62-66 dolar petrol fiyatının mevcut durumu yansıttığını söylediğine işaret edilerek, "Çin'de ekonomik toparlanmanın hızlanması ile petrol talebinde bir toparlanmanın normalleşmesi bekleniyor. Haftalık olarak açıklanan ABD Ham petrol stokları 0.62 milyon varil yükseldi. Teknik açıdan bakılacak olursa, yatay hareketine devam etmesi beklenilen Brent Petrol'de 67.15 ve 68.30 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor" denildi ve altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: "ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının yayınlanmasıyla dalgalı bir seyir çizen ons altın kritik seviye 1875 dolar düzeyinden işlem görüyor" denildi ve eklendi: "ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki sert yükseliş harekette belirleyici oldu. Bugün açıklanacak olan işsizlik başvuruları yakından takip edilecek. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1880 ve 1891 dolar direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1867 ve 1859 dolar destek seviyeleri yakından izlenecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı