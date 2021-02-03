EIA: ABD ham petrol stokları 1.0 milyon varil azaldı
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EIA: ABD ham petrol stokları 1.0 milyon varil azaldı

03.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:01
EIA: ABD ham petrol stokları 1.0 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 29 Ocak'ta biten haftada 1.0 milyon varil düşüşle 475.7 milyon varile geriledi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 29 Ocak'ta biten haftada 1.0 milyon varil düşüşle 475.7 milyon varile geriledi.

ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 1.4 milyon varil artarak, günde 6.5 milyon varil düzeyine yükseldi. Böylece, toplam ticari petrol ürünleri stokları da aynı dönemde 2.9 milyon varil yükseldi.

Aynı haftada benzin üretimi günde ortalama 8.7 milyon varil düzeyine, rafine edilmiş akaryakıt miktarı da günde ortalama 4.5 milyon varil düzeyine geriledi.Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 80,000 varil azalarak günde ortalama 14.6 milyon varile geriledi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 82.3 olarak belirlendi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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