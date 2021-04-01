EIA: ABD ham petrol stokları 0.9 milyon varil düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EIA: ABD ham petrol stokları 0.9 milyon varil düştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
EIA: ABD ham petrol stokları 0.9 milyon varil düştü

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 26 Mart'ta biten haftada 0.9 milyon varil düşüşle 501.8 milyon varile geriledi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 26 Mart'ta biten haftada 0.9 milyon varil düşüşle 501.8 milyon varile geriledi.

ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 500,000 varil artarak, günde 6.1 milyon varil düzeyine yükseldi. Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi de, 700,000 varil artışla günde ortalama 9.3 milyon varile yükseldi.

Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 0.6 milyon varil artarak günde ortalama 14 milyon 900 bin varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 83.9 düzeyindeydi.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre de, ABD genelinde ham petrol stokları 26 Mart'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 3 milyon 910 bin varil yükseldi ve aynı haftada, benzin stokları 6 milyon 21,000 varil gerilerken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 2 milyon 595,000 varil yükseldi. ABD'de petrol sondaj kule sayısı, 17 Mart'ta sona eren haftada, önceki haftaya göre 6 adet artışla 324'e yükseldi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde ABD doğalgaz sondaj kule sayısı 92'de ve petrol ile gaz karışımı kule sayısı da bir adette sabit kaldı ve böylece toplam sondaj kule sayısı 417 adete yükseldi. Baker Hughes verilerine göre, toplam sondaj kule sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 311 adet azaldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Erol Bulut Caner Erkin Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EIA: ABD ham petrol stokları 0.9 milyon varil düştü - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 15:34:28. #1.16#
title