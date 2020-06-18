EIA: ABD'de hampetrol stokları 1.2 milyon varil yükseldi ABD'de hampetrol stokları 12 Haziran'da biten haftada 1.2 milyon varil artışla 539.3 milyon varile yükseldi.

ABD'de hampetrol stokları 12 Haziran'da biten haftada 1.2 milyon varil artışla 539.3 milyon varile yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin açıkladığı verilere göre, ABD'nin aynı hafta boyunca yaptığı hampetrol ithalatı günde ortalama 222 bin varil düşüşle 6.6 milyon varil düzeyine geriledi. Aynı dönemde ABD genelinde günde 8.4 milyon varil benzin üretildi.

EIA verilerine göre, ABD genelindeki rafineriler, önceki haftaya göre 116 bin varil artışla, günde ortalama 13.6 milyon varil hampetrol işlediler.EIA'nın açıkladığı verilere göre, ABD genelindeki rafineriler hafta boyunca ortalama yüzde 73.8 kapasite kullanımıyla çalıştılar.

Kaynak: DHA