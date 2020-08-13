Ehram ürünleri yok satıyor
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Ehram ürünleri yok satıyor

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesinde Aziziye Belediyesi tarafından hizmete açılan El Sanatları Üretim İşletmesi coğrafi işareti tescil edilen ehram ile dünyaya açılıyor.

Ehram ürünleri yok satıyor
13.08.2020 15:39 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:42

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesinde Aziziye Belediyesi tarafından hizmete açılan El Sanatları Üretim İşletmesi coğrafi işareti tescil edilen ehram ile dünyaya açılıyor.

Bir zamanlar Erzurum'da kadınların koyun yününden kendi elleriyle yaparak kullandığı çarşaf şeklinde ki giysi şimdilerde yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu. Kadın giyiminde tercih edilen ceket, etek ve çeşitli takılarda çeşitlendirilen bu tesiste erkekler içinde giysi ve takılar düşünülmüş. Cazibesi son yıllarda artış gösteren ehramın yaygınlaştırıp istihdam ve ekonomiye katkı sağlamayı düşündüklerini anlatan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, yerel yönetimler olarak kültürün ve ekonominin gelişmesi anlamında çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Yeni üretim tesisleri yeni istihdamlar hedeflediklerini söyleyen Başkan Orhan, "El Sanatları Üretim İşletmemiz ekonomiye katkı sunmaya başladı. Coğrafi işaretini aldığımız ehram kumaşından üretilen birçok ürün piyasada yerini aldı." diye konuştu.

Başkan Orhan, Üretim Tesisini İnceledi

Başkan Orhan, beraberinde belediye yöneticileri ile üretim işletmesini gezdi. Aziziye Belediyesi olarak özellikle eksikliği hissedilen istihdamın artırılmasına yönelik projeler geliştirdiklerini anlatan Başkan Orhan, "Özellikle ev hanımlarımıza meşgale edinmeleri ve ev ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla açtığımız benzer tesisler içinde projeler geliştiriyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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