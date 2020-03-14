Ehram'ın şehir tartışmaları devam ederken Erzurumlu hanımlar ehrama modern dokunuşlarla bir...
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Yeşilyurt, Erzurum, Yaşam

Ehram'ın şehir tartışmaları devam ederken Erzurumlu hanımlar ehrama modern dokunuşlarla bir...

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü kaybolmaya yüz tutmuş Ehram geleneğini modern dokunuşlarla sürdürüyor.

14.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:12
Ehram'ın şehir tartışmaları devam ederken Erzurumlu hanımlar ehrama modern dokunuşlarla bir...

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü kaybolmaya yüz tutmuş Ehram geleneğini modern dokunuşlarla sürdürüyor.


2019 yılında kurulan Enstitü 6 öğretmen ve 24 usta öğretici ile çalışmalarına devam ediyor. Kurum Müdiresi Fatma Taşbaşı ve müdür yardımcısı Fatıma Yeşilyurt Enstitüde modern dokunuşlarla hem geleneksel Ehramı yaşatıyor hem de farklı ürünlerle ilgi odağı haline geldi.


Enstitüsü bünyesinde giyim, nakış, el sanatları, sanat tasarım, Hüsnü Hat, Tezhib, Kuyumculuk, Oltu Taşı, Gümüş İşlemeciliği, Geleneksel El Sanatları, Ehram, Bardız kilimi ve Bardız halısı üretimi yapılıyor.


Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünde üç farklı yönde hizmet verdiklerdini belirten Fatma Taşbaşı, "Birincisi eğitimde açık lise ve Meslek edindirme kurslarının verilmesi, İkincisi Üretim alanında, tema projesi doğrultusunda üretim faaliyetleri, üçüncüsü ise Sipariş alanları, Enstitüsü bünyesinde üretimi yapılan ürünler kurumun arşiv bölümünde arşivlenerek gelecek nesillere tanıtımı sağlamaktadır. Ehram sanatının önemli bir parçası ise yünün taranması, ehram iplerinin eğirilmesi, makaraya sarılmaları ve ardından da ehramın örülmesi ve ehrama desenlerin verilmesi ile son buluyor" dedi.


Üretim atölyelerinde müşteri olarak gelenler seçtikleri her hangi bir ürünü beğenerek aynı ürünün imalatı yapılarak müşteriye sunuluyor. Ayrıca Enstitü bünyesinde bir de satış ofisi yer alıyor. Ehramların 500 ile 800 TL arasında değişen fiyatlardan satılırken, ehramdan yapılan farklı ürünlerinde vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor.


Enstitünün vizyonunun kültürel değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere aktarmak, ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını sağlamak olduğunu ifade eden Fatma Taşbaşı, "Enstitünün Misyonu ise kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımıza tekrar hayat vermek" dedi.


Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Fatma Taşbaşı, kurumun çalışmaları hakkında İHA'ya bilgi verdi. Taşbaşı, "Zengin bir kültüre sahip olan Erzurum'un geleneksel el sanatlarını yaşatması adına Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünde ilk hedefimiz ehram dokuması adına çalışmalar yapmak, sonuç olarak ehram unutulmaya yüz tutmuş bir dokuma sanatıdır. Biz ehramı ilk aşamasından son aşamasına kadar geleneksel olarak faaliyetlerini yürütmek istiyoruz. Anneannelerimizin yapmış oldukları işlemlerin aynısını birebir uygulamak hedeflerimiz arasındadır. Hem ulusal hem de uluslararası bazda ehramı tanıtmak istiyoruz" diye konuştu.


Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı ise Ehramın yörelere göre hanımların farklı örtünmeleri konusunda bilgi verdi "Ehram sadece Bayburt veya Erzurum'un değil, bu konuda Erzincan ve Gümüşhane'nin de sayılması gerekir. Ehram kumaşı en önemli yöresel ögelerimizden birisidir. Sahip çıkmalıyız. Bizim çocukluğumuzda hemen hemen on evden en az beşinde veya altısında ehram tezgahları vardı. Bayburt tarafı ise başka bir taraktır. Çok kaliteliydi. Daha sonra 30 yıldan fazla oldu bu tezgahlar ortadan kalktı. Ehram kumaşı tarihe karışacak gibi oldu. 2017 yılında Erzurum Aziziye Belediyesi Coğrafi işaret alınmış ve tescili yapılmıştı. Bu tür yöresel ögeler ne kadar gündemde tutulursa unutulması da zor olur. İçişleri Bakanlığı Proje Destekli olan Prodesten onaylı projemizi bitirdik. Ehram tezgahlarımızı kurduk. 5 ay süreli ehram dokuma projemizi yürüttük. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü bunu en iyi şekilde devam ettiriyor. Özellikle Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünün kurulması çok yerinde bir karardır. Yeter ki yöresel öğelerimiz kaybolmasın. Ehram kumaşı Erzurum'un olsun" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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