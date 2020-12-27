Ehliyetsiz yakalanınca gazetecilere tehditler savurdu
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Ehliyetsiz yakalanınca gazetecilere tehditler savurdu

27.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:15
Ehliyetsiz yakalanınca gazetecilere tehditler savurdu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde ehliyetsiz yakalanan sürücü, kendisini görüntülemek isteyen gazeteciye tehditler savurdu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlerde ehliyetsiz yakalanan sürücü, kendisini görüntülemek isteyen gazeteciye tehditler savurdu.

Olay, Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Daldaban mevkiinde meydana geldi. Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı kapsamında bölgede denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde Faruk D. idaresindeki 41 VB 648 plakalı minibüs de durduruldu. Sürücünün sokağa çıkma izninin olduğu ancak 2019 yılında alkollü araç kullanmak sebebiyle ehliyetine el konulduğu belirlendi. Bunun üzerine ehliyetsiz sürücü araçtan indirilerek cezai işlem uygulandı. Bu sırada öfkeli sürücü, kendisini görüntüleyen gazeteciye tehditler savurdu. 'Sen git tecavüzcüleri çek, beni çekme' diyen sürücü, gazeteciyi kamerasını kırmakla tehdit edip, 'Polis değil, 7 ceddin gelse alamaz elimden' dedi. Ekipler, sürücüden araç sahibini çağırmasını istedi. Bunun üzerine telefonuna sarılan ehliyetsiz sürücü, minibüsün sahibi olan kardeşini aradı. Bir süre sonra araç sahibi kardeşi denetimlerin yapıldığı yere geldi. Sürücü Faruk D.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, araç sahibine ise ehliyetsiz birine minibüsünü verdiği için 2 bin 761 lira olmak üzere iki kardeşe toplam 5 bin 234 lira ceza kesildi. Daha sonra minibüs araç sahibine teslim edildi. - KOCAELİ

Ehliyetsiz yakalanınca gazetecilere tehditler savurdu
Ehliyetsiz yakalanınca gazetecilere tehditler savurdu
Ehliyetsiz yakalanınca gazetecilere tehditler savurdu
Ehliyetsiz yakalanınca gazetecilere tehditler savurdu
Ehliyetsiz yakalanınca gazetecilere tehditler savurdu
Ehliyetsiz yakalanınca gazetecilere tehditler savurdu
Ehliyetsiz yakalanınca gazetecilere tehditler savurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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