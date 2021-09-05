Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün otomobili takla attı; 2 kişi kaçtı, 2 yaralı
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Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün otomobili takla attı; 2 kişi kaçtı, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün otomobili takla attı; 2 kişi kaçtı, 2 yaralıKARAMAN'da ehliyetsiz Enes M.'nin (16) kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün otomobili takla attı; 2 kişi kaçtı, 2 yaralı

KARAMAN'da ehliyetsiz Enes M.'nin (16) kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada 2.37 promil alkollü olan Enes M. ve arkadaşı Ümit D. (16) yaralandı, arka koltukta oturan 2 arkadaşı ise kaçtı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarında meydana geldi. Enes M., iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıktan sonra otomobille gezintiye çıktı. Enes M. yönetimindeki 42 N 0575 plakalı otomobil, gezinti sırasında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilde sıkışan Enes M. ve arkadaşlarından Ümit D. yaralanırken, arka koltukta oturan 2 arkadaşı ise kendi imkanlarıyla araçtan kurtulup kaçtı. Otomobilde sıkışan Enes M. ve Ümit D., ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Enes M.'nin yapılan kontrolde 2.37 promil alkollü olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün otomobili takla attı; 2 kişi kaçtı, 2 yaralı
Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün otomobili takla attı; 2 kişi kaçtı, 2 yaralı
Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün otomobili takla attı; 2 kişi kaçtı, 2 yaralı
Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün otomobili takla attı; 2 kişi kaçtı, 2 yaralı
Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün otomobili takla attı; 2 kişi kaçtı, 2 yaralı
Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün otomobili takla attı; 2 kişi kaçtı, 2 yaralı
Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün otomobili takla attı; 2 kişi kaçtı, 2 yaralı
Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün otomobili takla attı; 2 kişi kaçtı, 2 yaralı
Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün otomobili takla attı; 2 kişi kaçtı, 2 yaralı
Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün otomobili takla attı; 2 kişi kaçtı, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün otomobili takla attı; 2 kişi kaçtı, 2 yaralı - Haberler
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