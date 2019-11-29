Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kullandığı araç devrildi: 2 yaralı
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Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kullandığı araç devrildi: 2 yaralı

Karabük'te ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kullandığı araç bir evin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

29.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:47
Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kullandığı araç devrildi: 2 yaralı

'te ehliyetsiz ve alkollü sürücünün kullandığı araç bir evin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Mahallesi Caddesinden meydana geldi. Kent ormanı istikametine seyir halinde olan E.T (27) yönetimindeki 78 AAL 033 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine devrildi. Kazada sürücü ile birlikte bulunan A.Ç (54) yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis, 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından yaralılar devrilen araçtan çıkarıldı.


'2.02 promil alkollü çıktı'


Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü E.T'nin yapılan kontrollerde 2.02 promil alkollü çıktığı ve ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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