İZMİR (İHA) - Ehliyetsiz ve alkollü sürücü lüks ciple jant üstünde giderken yakalandı

5 bin 497 TL ceza kesilen sürücünün işlemleri yapılırken şarkı söylemesi dikkatlerden kaçmadı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı lüks cipin lastiklerinden birisi olmadan jant üstünde seyir halindeyken polis ekiplerine yakalandı. Sürücüye binlerce lira ceza kesilirken, araç trafikten men edildi.

Olay, Alsancak Mahallesi Talatpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yılbaşı tedbirleri kapsamında görevi başında olan polis ekipleri, M.M. (41), idaresindeki 35 AOE 694 plakalı Land Rover marka cipin lastiklerinden birisinin olmadığını ve sürücüsünün jant üstünde seyrettiğini fark etti. Araç ekipler tarafından durdurulurken, araç sürücüsü M.M.'nin alkollü olduğunun fark edilmesi üzerine adrese trafik polisleri çağırıldı. Adrese gelen ekipler tarafından yapılan kontrollerde sürücü M.M.'nin ehliyetsiz ve 2.35 promil alkollü olduğu, lüks cipin ise bir başkasına ait olduğu belirlendi.

Lüks cip trafikten men edildi

Bunun üzerine ekipler tarafından sürücü M.M.'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan toplamda 5 bin 497 TL, araç sahibine ise 3 bin 674 TL para cezası kesildi. Sürücü M.M., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, lüks cip ise trafikten men edildi.