Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kısıtlamayı ihlal edip kaza yaptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kısıtlamayı ihlal edip kaza yaptı: 2 yaralı

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kısıtlamayı ihlal edip kaza yaptı: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel

KARABÜK'te, kaldırıma çarpan otomobildeki sürücü Ferhat G. ile yanındaki Ferhat M. yaralandı.

KARABÜK'te, kaldırıma çarpan otomobildeki sürücü Ferhat G. ile yanındaki Ferhat M. yaralandı. Hastanede yapılan testte, Ferhat G.'nin 2.61, Ferhat M.'nin ise 1.52 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kısıtlamayı da ihlal eden ikiliye para cezası uygulanırken, ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye 'alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak'tan ceza yazıldı.

Kaza, gece Karabük- Ankara yolu Kemal Oyman mevkisinde meydana geldi. Ferhat G., kaldırıma çarptığı 78 SK 836 plakalı otomobilinde, yanındaki Ferhat M. ile yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından 2 yaralıyı ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede test yapılan sürücü Ferhat G.'nin 2.61, Ferhat M.'nin ise 1.52 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetinin de olmadığı belirlenirken, alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullanması nedeniyle para cezası kesildi. Ayrıca 2 kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı. 


Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kısıtlamayı ihlal edip kaza yaptı: 2 yaralı
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kısıtlamayı ihlal edip kaza yaptı: 2 yaralı
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kısıtlamayı ihlal edip kaza yaptı: 2 yaralı
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kısıtlamayı ihlal edip kaza yaptı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Derya Yanık Sedat Peker Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Hande Erçel Bülent Ersoy Burcu Biricik
Spor Arda Turan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kısıtlamayı ihlal edip kaza yaptı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 11:55:04. #1.11#

title