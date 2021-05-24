Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kısıtlamayı ihlal edip kaza yaptı: 2 yaralı

KARABÜK'te, kaldırıma çarpan otomobildeki sürücü Ferhat G. ile yanındaki Ferhat M. yaralandı.

KARABÜK'te, kaldırıma çarpan otomobildeki sürücü Ferhat G. ile yanındaki Ferhat M. yaralandı. Hastanede yapılan testte, Ferhat G.'nin 2.61, Ferhat M.'nin ise 1.52 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kısıtlamayı da ihlal eden ikiliye para cezası uygulanırken, ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye 'alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak'tan ceza yazıldı.

Kaza, gece Karabük- Ankara yolu Kemal Oyman mevkisinde meydana geldi. Ferhat G., kaldırıma çarptığı 78 SK 836 plakalı otomobilinde, yanındaki Ferhat M. ile yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından 2 yaralıyı ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede test yapılan sürücü Ferhat G.'nin 2.61, Ferhat M.'nin ise 1.52 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetinin de olmadığı belirlenirken, alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullanması nedeniyle para cezası kesildi. Ayrıca 2 kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir