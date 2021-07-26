Son dakika gündem: Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı: 5 yaralı
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Son dakika gündem: Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı: 5 yaralı

Son dakika gündem: Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Kırıkkale'de ehliyetsiz ve alkollü sürücünün hafif ticari aracıyla tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de ehliyetsiz ve alkollü sürücünün hafif ticari aracıyla tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri D-765. kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.B. idaresindeki 19 AAP 380 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden H.B.'nin kullandığı 34 DYZ 667 plakalı çekicinin römorkuna arkadan çarptı.

Kazada, sürücü O.B. ile yolculardan S.B., T.B., Ö.B. ve S.B. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü O.B. hakkında 1.57 promil alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem başlatıldı.

(İHA)

Son dakika gündem: Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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