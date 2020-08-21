Ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsü park halindeki araca çarptı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü şekilde yola çıkan motosiklet sürücüsü, park halinde bulunan motosiklete çarparak yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü şekilde yola çıkan motosiklet sürücüsü, park halinde bulunan motosiklete çarparak yaralandı. 81 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ve motosiklet sahibine toplamda 11 bin 468 TL ceza kesildi.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Hamit Turan Caddesi D-100 Yanyol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 BV 201 plakalı Mondial marka motosikletle seyir halinde olan Berkcan K. (19), yol kenarında park halinde bulunan 41 LS 042 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü genç yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları inceleme sonrasında motosiklet sürücüsünün ehliyeti olmadığı belirlendi. Kaza yapan gence alkol kontrolü yapan ekipler, şahsın 81 promil alkollü olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ehliyetsiz ve alkollü olan motosiklet sürücüsüne 3 bin 708 lira, ehliyetsiz sürücüye motosikletini veren araç sahibi Furkan A.'ya ise 2 bin 761 lira para cezası uygulandı.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı yaralı gen., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA