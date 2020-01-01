Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken yakalandı, olayı gülerek anlattı

01.01.2020 08:51 | Son Güncelleme: 01.01.2020 08:56

Uşak'ta ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanırken yakalanan ve polis tarafından 6 bin 485 lira TL trafik cezası kesilen genç yediği cezayı basın mensuplarına gülümseyerek gösterip, 2020'nin ilk cezasının kendisine yazıldığını söyleyip olayı rahat tavırlar ve gülerek anlatması 'pes' dedirtti.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Atatürk Caddesi üzerinde yılbaşı dolayısı ile alkol denetimi yapıldı. Denetimler sırasında durdurulan 64 KH 717 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf A.'nın (24) alkol kontrolünü yapan ekipler şahsın 0.73 promil alkollü olduğunu tespit etti. Şahsın yapılan sorgulamasın da ayrıca ehliyetinin de olmadığı da belirlendi. Bunun üzerine trafik polisleri şahsa 'ehliyetsiz ve alkollü' olarak araç kullanmaktan Yusuf A.'ya 6 bin 485 lira TL trafik cezası kesildi.



Otomobil sürücüsü Yusuf A. aracın babasının üzerine kayıtlı olduğunu bildirerek bağlanmaması konusunda uzun süre diretti. Oldukça rahat tavırlar sergileyen Yusuf A. ardından gerekli belgeleri imzaladı. Yusuf A., olay yerine çağırdığı arkadaşının gelip kendisini almasıyla denetim noktasından ayrıldı.



Yeni yılın ilk saatlerinde ilk trafik cezası kesilen sürücü Yusuf A., kendisini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine gülümseyerek olayı anlatarak, "2020 yılının ilk cezasını ben yedim. Trafik ve polis ekiplerini tebrik ediyorum. Herkese hayırlı yıllar" dedi.



Öte yandan, şahsın olay yerinden arkadaşının nezaretinde araçlar ayrılırken gülerek aracın camından cezayı göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı. - UŞAK

Kaynak: İHA