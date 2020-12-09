Ehliyetsiz sürücüyü jandarma drone ile havadan böyle yakaladı
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Ehliyetsiz sürücüyü jandarma drone ile havadan böyle yakaladı

09.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:08
Ehliyetsiz sürücüyü jandarma drone ile havadan böyle yakaladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, jandarmanın kontrol noktasını görünce şoför değiştiren ehliyetsiz otomobil sürücüsü ekipler tarafından drone ile havadan tespit edildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, jandarmanın kontrol noktasını görünce şoför değiştiren ehliyetsiz otomobil sürücüsü ekipler tarafından drone ile havadan tespit edildi. Jandarmanın dikkati ile yakalanan şahıslara cezai işlem uygulandı.

Olay, Sandıklı-Hocalar karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede trafik uygulaması yapan Sandıklı İlçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekipleri uygulama noktasına yaklaşan bir otomobilin güvenlik dubalarının başladığı noktada durmasından şüphelendi. Yaklaşık 200 metre ilerideki aracı üzerine drone gönderen ekipler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Drone ile şahısları izleyen ekipler otomobilde sürücü değiştirildiğini fark etti. Bunun üzerine ekipler tekrara hareket ederek uygulama noktasına gelen otomobili durdurdu. Yapılan incelemede ilk başta aracı Ali M.'nin kullandığı ancak ehliyetsiz olduğu için uygulama noktasındaki güvenlik dubalarını görünce araçta yolcu olarak bulunan Ahmet M., ile şoför değiştirildikleri tespit edildi. Jandarma trafik ekipleri tarafından ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapılan Ali M. ve araç sahibi Ahmet M.'ye toplam 5 bin 892 lira para cezası kesildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri drone yardımı ile emniyet kemeri takmama, cep telefonuyla hareket halindeyken konuşma, şerit ihlali gibi birçok kural ihlali anında tespit edildiğini ve trafik denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceği bildirdi. - AFYONKARAHİSAR

Ehliyetsiz sürücüyü jandarma drone ile havadan böyle yakaladı
Ehliyetsiz sürücüyü jandarma drone ile havadan böyle yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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