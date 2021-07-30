Ehliyetsiz sürücünün otomobili takla attı: 1 yaralı

Ehliyetsiz sürücünün otomobili takla attı: 1 yaralı Aksaray'da ehliyetsiz sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin mısır tarlasına takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Ehliyetsiz sürücünün otomobili takla attı: 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da ehliyetsiz sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin mısır tarlasına takla atması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Aksaray-Akin köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray merkezinden Kırşehir'e giden Eyüp D.idaresindeki 40 AAL 707 plakalı Renault marka otomobil, ehliyetsiz olan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak mısır tarlasına uçtu. Takla atan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan