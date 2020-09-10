Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı
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Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı

Karabük'te kırmızı ışık ihlali yapan ehliyetsiz sürücünün neden olduğu trafik kazasında biri çocuk, 3 kişi yaralandı.

Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı
10.09.2020 23:41 | Son Güncelleme: 11.09.2020 00:16

Karabük'te kırmızı ışık ihlali yapan ehliyetsiz sürücünün neden olduğu trafik kazasında biri çocuk, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.Ç'nin kullandığı 78 AAL 549 plakalı otomobil ile A.Y. yönetimindeki 78 DA 588 plakalı otomobil, sanayi kavşağında çarpıştı.

Kaza sonrasında sürücü İ.Ç, otomobilden inerek olay yerinden uzaklaştı.

Kazada, her iki otomobildeki Y.D (36), B.Y. (36) ve M.Y. (6) yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, sürücü İ.Ç'nin kırmızı ışık ihlali yaptığını tespit etti.

Ehliyetinin de olmadığı anlaşılan sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve kaza yeri terkten adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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