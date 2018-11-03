Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza kamerada

Sivas'ta ehliyetsiz genç sürücü halk otobüsü ile çarpıştı, kaza anı otobüsün kameralarına ile an ve an kaydedildi

SİVAS - Sivas'ta ehliyetsiz genç sürücü halk otobüsü ile çarpıştı, kaza anı otobüsün kameralarına ile an ve an kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 15.00 sıralarında Emek Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Zafer Caddesi üzerinde seyreden O.A yönetiminde ki 58 AD 513 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen A.E yönetiminde ki 58 H 0019 plakalı halk otobüse ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobil park halinde bulunan başka bir araca çarparak durabildi. Kazada otomobil şoförü O.A ağır yaralandı. Kaza anı halk otobüsü içerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarından otobüs içerinde bulunan yolcular kaza ile birlikte otobüs içerisinde savrulduğu ve büyük panik yaşandığı görüldü. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan O.A' yı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralı O.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.