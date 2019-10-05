Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil iş yerine girdi
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil iş yerine girdi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil iş yerine girdi.
M.A. (17) idaresindeki 44 BS 135 plakalı otomobil, Güneşli Mahallesi'nde motosiklete çarptı.
Çarpmanın ardından iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ehliyetsiz olduğu öğrenilen M.A, 112 Acil Servis ekibince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İş yerine giren otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.