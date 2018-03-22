Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı - Tekirdağ
Çorlu'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Çorlu'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
İlçeye bağlı Nusratiye Mahallesi Çiçek sokakda meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Zaimoğlu'na, ehliyetsiz olduğu belirlenen Gülşah Vuruk idaresindeki 34 AJU 16 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen Zaimoğlu, ağır yaralandı.
Durumunun ciddi olduğu öğrenilen yaralı, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.