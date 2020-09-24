Ehliyetsiz sürücünün çarptığı bisikletli ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı bisikletli ağır yaralandı

24.09.2020 01:33 | Son Güncelleme: 24.09.2020 02:07

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ehliyetsiz sürücünün çarptığı bisikletli ağır yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ehliyetsiz sürücünün çarptığı bisikletli ağır yaralandı.

M.A.P. (17) idaresindeki 38 SS 324 plakalı otomobil, Hulusi Akar Bulvarı'nda, iddiaya göre trafik ışığının kırmızı yanmasına rağmen durmayarak bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Mertkan U'ya (19) çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsünü ve ağır yaralanan Mertkan U'yu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

M.A.P'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Angela Merkel Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Hazal Kaya Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Okan Buruk Fatih Terim Eddie Newton Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Ankara Twitter Saldırı Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ehliyetsiz sürücünün çarptığı bisikletli ağır yaralandı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 02:07:09. #1.14#
title