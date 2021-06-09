Ehliyetsiz sürücü ters yöne girdi, iki otomobile çarptı: 2 yaralı
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Ehliyetsiz sürücü ters yöne girdi, iki otomobile çarptı: 2 yaralı

Ehliyetsiz sürücü ters yöne girdi, iki otomobile çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da ehliyetsiz sürücü ters yöne girerek 2 otomobile çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da ehliyetsiz sürücü ters yöne girerek 2 otomobile çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 160. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü M.T. idaresindeki 52 DL 699 plakalı otomobil, ters yöne girerek 55 ABD 885 plakalı ve 23 FF 083 plakalı otomobile çarptı. Kazada ehliyetsiz sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Ehliyetsiz sürücü ters yöne girdi, iki otomobile çarptı: 2 yaralı
Ehliyetsiz sürücü ters yöne girdi, iki otomobile çarptı: 2 yaralı
Ehliyetsiz sürücü ters yöne girdi, iki otomobile çarptı: 2 yaralı
Ehliyetsiz sürücü ters yöne girdi, iki otomobile çarptı: 2 yaralı
Ehliyetsiz sürücü ters yöne girdi, iki otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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