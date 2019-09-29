Ehliyetsiz sürücü polisten kaçmak isterken kaza yaptı
Düzce'de, polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçarken yakalandı.
Düzce'de, polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçarken yakalandı.
Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi bölgesinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi.
Ekipler, sürücüsü D.A'nın "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı otomobili, Kalıcı Konutlar, Yahyalar ve Bağlantı Yolu mevkilerinde yaklaşık yarım saat boyunca takip etti.
Kovalama sırasında şüpheli araç, Yahyalar Köprüsü'nde C.K'nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Kaza yapınca aracını bırakarak kaçan sürücü, fındıklık alanda polis ekiplerince yakalandı.
Sürücü belgesi bulunmadığı öğrenilen D.A, karakola götürüldü.