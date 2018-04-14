Ehliyetsiz Sürücü Polisi Alarma Geçirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı.

Samsun- Sinop karayolunda uygulama noktasında bulunan ekipler 55 KM 864 plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca başladı. Takibe alınan otomobil Dededağ Mahallesi'nde yakalandı. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, sürücünün ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle kaçtığı öğrenildi.

Sürücüye para cezası uygulanırken otomobil de otoparka çekildi. - SAMSUN