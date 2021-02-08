Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle ormanlık alana uçtu
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Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle ormanlık alana uçtu

08.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:45
Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle ormanlık alana uçtu

BURSA'da, ehliyetsiz sürücü S.K.'nin (25) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ormanlık alana uçtu.

BURSA'da, ehliyetsiz sürücü S.K.'nin (25) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ormanlık alana uçtu. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yıldırım ilçesi, Değirmenönü Mahallesi, Cumalıkızık Caddesi üzerinde meydana geldi. 16 NHV 11 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan S.K., cadde üzerindeki viraja kontrolsüz girince çalılık alana uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede olası ikinci kazanın yaşanmaması için önlem alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan S.K., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ormanlık alandaki çalılıklara devrilen otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak otoparka çekildi. Sürücü S.K.'nin ehliyetsiz olduğunu belirleyen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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