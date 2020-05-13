Ehliyetsiz sürücü, kovalamacayla yakalandı Ehliyetsiz sürücü, kovalamacayla yakalandıADIYAMAN'da, polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü O.Y., kovalamaca sonucu yakalandı.

Ehliyetsiz sürücü, kovalamacayla yakalandı

ADIYAMAN'da, polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü O.Y., kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü O.Y.'nin ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenildi.

Olay, öğleden sonra Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Trafik ekipleri, plakası olmayan bir motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan motosikletli, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından Atatürk Bulvarı'nda durdurulan motosiklet sürücüsü O.Y., gözaltına alındı. Sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: DHA