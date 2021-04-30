Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonrası yakalandı
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Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonrası yakalandı

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonrası yakalandı Kiraladığı araç ile kaçan sürücüye 9 bin 493 lira ceza Düzce'nin Konuralp bölgesinde tehlikeli araç kullanarak uygulama noktasından dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonrası yakalandı

Kiraladığı araç ile kaçan sürücüye 9 bin 493 lira ceza

DÜZCE - Düzce'nin Konuralp bölgesinde tehlikeli araç kullanarak uygulama noktasından dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Polisin kovalamaca sonrasında yakaladığı sürücüye 9 bin 493 lira para cezası uygulandı.

Düzce'de iftar vakti öncesinde polis ekipleri şehrin dört bir yanında kısıtlama denetimi yapmaya devam ettiği esnada, Düzce'nin Konuralp bölgesinde Burcu Ş. idaresinde 34 NP 9533 plakalı Peugeot marka kiralık otomobilin tehlikeli araç kullandığı ihbarını aldı. Bu esnada belirtilen araç D-655 Karayolu Zonguldak-Düzce karayolu üzerinde kısıtlama denetimi yapan polis ekipleri güzergah üzerinde seyir halinde olan Burcu Ş.'ye 'dur' ihtarında bulundu. Tehlikeli araç kullanarak ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kaçmaya başlayınca polis ekiplerini peşine taktı. Kovalamaca sonrasında yakalanan sürücü Burcu Ş.'nin yapılan kontrollerinde bir yakının aracı İstanbul Pendik'ten bir araç kiralama şirketinden aracı kiraladığını ve ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Sürücü Burcu Ş.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 469 lira, ehliyetsiz araç kullanmak, tehlikeli araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak ve kırmızı ışık ihlalinden dolayı 6 bin 24 lira olmak üzere toplamda 9 bin 493 lira para cezası kesildi. Ceza sonrasında kiralık otomobil, çekici ile otoparka götürüldü.

Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonrası yakalandı
Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonrası yakalandı
Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonrası yakalandı
Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonrası yakalandı
Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonrası yakalandı
Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonrası yakalandı
Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonrası yakalandı
Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonrası yakalandı
Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonrası yakalandı
Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonrası yakalandı
Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonrası yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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