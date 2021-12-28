Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı meraklıları da çoklu kazaya neden oldu

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı. Kazayı görüp seyir halindeyken izleyen sürücüler, peş peşe kazalara sebebiyet verdi. Kazalarda 4 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz sürücü 06 DZ 8452 plakalı Ford marka otomobil ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrularak takla atan otomobilin kazalara davetiye çıkardı öne sürüldü. Kaza anında kendisine çarpmamak için direksiyonu kıran 06 BHL 46 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsü refüje çarparak cep yola uçtu, 4 kişi yaralandı.

MERAKLILAR DA ÇOKLU KAZAYA SEBEBİYET VERDİ

Öte yandan, kazaya karışan araçlara bakmak için yol ortasında duraksayan meraklı vatandaşlar, arkadan gelen araçların birbirine girmesine neden oldu. Önünde aniden duran araca çarpmamak için direksiyonu kıran 06 DH 1728 plakalı Ford marka otomobil, sağ şeritten gelen ve üzerinde başka bir aracın bulunduğu 81 AN 253 plakalı yol yardım aracı ile çarpıştı. Yol yardım aracı, çarpışmanın etkisiyle refüje çarparak cep yola uçtu. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

(Murat Başal/ İHA)