Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı meraklıları da çoklu kazaya neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı meraklıları da çoklu kazaya neden oldu

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı meraklıları da çoklu kazaya neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı. Kazayı görüp seyir halindeyken izleyen sürücüler, peş peşe kazalara sebebiyet verdi. Kazalarda 4 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz sürücü 06 DZ 8452 plakalı Ford marka otomobil ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrularak takla atan otomobilin kazalara davetiye çıkardı öne sürüldü. Kaza anında kendisine çarpmamak için direksiyonu kıran 06 BHL 46 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsü refüje çarparak cep yola uçtu, 4 kişi yaralandı.

MERAKLILAR DA ÇOKLU KAZAYA SEBEBİYET VERDİ

Öte yandan, kazaya karışan araçlara bakmak için yol ortasında duraksayan meraklı vatandaşlar, arkadan gelen araçların birbirine girmesine neden oldu. Önünde aniden duran araca çarpmamak için direksiyonu kıran 06 DH 1728 plakalı Ford marka otomobil, sağ şeritten gelen ve üzerinde başka bir aracın bulunduğu 81 AN 253 plakalı yol yardım aracı ile çarpıştı. Yol yardım aracı, çarpışmanın etkisiyle refüje çarparak cep yola uçtu. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

(Murat Başal/ İHA)

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı meraklıları da çoklu kazaya neden oldu

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı meraklıları da çoklu kazaya neden oldu

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı meraklıları da çoklu kazaya neden oldu

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı meraklıları da çoklu kazaya neden oldu

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı meraklıları da çoklu kazaya neden oldu

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı meraklıları da çoklu kazaya neden oldu

Görüntü tepki çekti! Yavru köpeği patisinden taşıyan belediye işçisi kendini böyle savundu

Görüntü tepki çekti! Yavru köpeği patisinden taşıyan belediye işçisi kendini böyle savundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title