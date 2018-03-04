Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Burdur'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin ağaca çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Ö. (18) idaresindeki 15 DC 893 plakalı otomobil, Hızır İlyas Mahallesi Dodurga Sokak'ta yol kenarındaki ağaca çarptı.

Araçta sıkışan sürücü ve Şahin Türkeç (21), ekipler tarafından çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Murat Ö, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Türkeç'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden sürücünün ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi.