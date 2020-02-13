: Ehliyetsiz sürücü kaldırımda duran çocuğa çarptı

13.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:07

Sultangazi'de yoldan çıkan ehliyetsiz kadın sürücünün kullandığı araç, kaldırımda duran bir çocuğa çarptı. Duvarla otomobil arasına sıkışan çocuğu vatandaşlar kurtardı.

Kaza, Sultangazi 50. Yıl Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz kadın sürücü H.K. (52), 34 GJ 3849 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken, aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkarak kaldırım taşlarına vuran ticari araç, kaldırımda bulunan bir çocuğa çarptı. Kazayı gören vatandaşlar çocuğun yardıma koştu. Bina duvarıyla aracın arasında sıkışan çocuğu vatandaşlar kurtardı. Yaralı çocuk 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edilmek üzere ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından korkan ehliyetsiz kadın sürücü H.K.'yı kocası eve gönderdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 52 yaşındaki kadını alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Ehliyetsiz bir şekilde araç kullanan H.K, "Heyecan yaptım, panikledim buradan dönerken. Sol tarafa dönecektim ama çarptım. Çok korktum" dedi.

Öte yandan, bina boşluğunda asılı kalan araç ise vatandaşların yardımıyla çıkarılarak yol kenarına alındı.

(Serdar Ünal/İHA)

Kaynak: İHA

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