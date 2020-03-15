Ehliyetsiz sürücü ile yakınları ortalığı savaş alanına çevirdi Antalya'da uygulamada durdurulan ehliyetsiz sürücü ve yakınları polise mukavemet gösterince ortalık savaş alanına döndü.

Antalya'da uygulamada durdurulan ehliyetsiz sürücü ve yakınları polise mukavemet gösterince ortalık savaş alanına döndü. Olayda 5 kişi gözaltına alınırken, otomobilin arka koltuğundaki pitbull cinsi köpek de polis merkezine götürüldü.



Olay, saat 12.45 sıralarında Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak girişlerinde uygulama yapan Yunus Timleri, şüphelendikleri 06 FV 8824 plakalı aracı durdurdu. Şahsın ehliyetsiz olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye trafik ekipleri talep edildi. Bu sırada araç sürücüsü ceza yiyeceğini anlayınca polisle tartışmaya başladı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sürücünün yakınları ekiplere mukavemette bulundu. Destek ekip istenmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis, mukavemette bulunan şahıslara biber gazıyla müdahale etti. Bir polis memurunun gazdan etkilendiği olayda, 5 kişi gözaltına alındı. Sürücünün otomobilinin arka koltuğunda bulunan pitbull cinsi köpek de işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülürken, otomobil çekiciyle polis otoparkına götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA