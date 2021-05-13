Ehliyetsiz sürücü denetimde yakalandı
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Ehliyetsiz sürücü denetimde yakalandı

Ehliyetsiz sürücü denetimde yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan denetime takılan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 108 TL cezai işlem uygulandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri tarafından yapılan denetime takılan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 108 TL cezai işlem uygulandı.

Korona virüs salgını sonrasında uygulamaya konulan tam kapanmanın ardından Düzce'de şehrin muhtelif noktalarında polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde vatandaşların izin belgeleri ve muafiyet belgeleri kontrol edildi. Denetimler kapsamında güzergah üzerinde seyir halinde olan S.D. idaresindeki 81 DN 959 plakalı otomobil durduruldu. Yapılan kontrollerde S.D'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi. Şahsa, 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan toplamdan 5 bin 108 TL cezai işlem uygulanırken, aracı ise ehliyetli olan arkadaşına teslim edildi. - DÜZCE

Ehliyetsiz sürücü denetimde yakalandı
Ehliyetsiz sürücü denetimde yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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