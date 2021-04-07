Ehliyetsiz sürücü alkollüyken kaza yaptı; 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ehliyetsiz olan ve aşırı derecede alkollü olan sürücü iş makinesine çarptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ehliyetsiz olan ve aşırı derecede alkollü olan sürücü iş makinesine çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken sürücünün daha önceden alkollü araç kullanmaktan 2 defa ehliyetini kaptırdığı öğrenildi.

Kaza, Ege Mahallesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 YN 4191 plakalı Volkswagen otomobil sürücüsü Ozan S., yokuş aşağıya indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iş makinesine çarptı. Kazayı duyan site görevlileri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla kafasından yaralanan sürücü, önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne sevk edildi. Yapılan testte sürücünün 188 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü Ozan S.'nin daha önceden 2 defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaybettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı