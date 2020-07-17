Ehliyetsiz sürücü 20 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı
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Ehliyetsiz sürücü 20 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da ehliyetsiz sürücü 20 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.

17.07.2020 01:50 | Son Güncelleme: 17.07.2020 01:54

Adana'da ehliyetsiz sürücü 20 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 BLN 90 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin sürücünün "Dur" ikazlarına rağmen araçla kaçtığını telsizle bildirmesi üzerine arterlere ve caddelere çok sayıda polis sevk edildi.

Ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli sürücü, ekiplerin yaklaşık 20 kilometre süren takibi sonucu Turgut Özal Bulvarı'nda yakalandı.

Gözaltına alınan A.K'nin ehliyetsiz olduğu gerekçesiyle kaçtığı tespit edildi.

Ekipler, inceleme yaptıkları hafif ticari araçta suç unsuruna rastlamadı.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, ehliyetsiz araç kullanma, polisin ikazlarına uymama, kırmızı ışık ihlali suçlarından sürücü A.K'ye 4 bin 277 lira, araç sahibi şirkete ise 2 bin 473 lira ceza uygulandı.

Ehliyetsiz sürücü 20 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: AA

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