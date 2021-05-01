Ehliyetsiz sürücü 10 kilometre kaçabildi
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Ehliyetsiz sürücü 10 kilometre kaçabildi

Ehliyetsiz sürücü 10 kilometre kaçabildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ehliyetsiz sürücü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ehliyetsiz sürücü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre boyunca bütün ekipleri peşine takan sürücü polisten kaçmayı başaramadı.

Olay, gece saatlerinde Kuşturda bulunan polis kontrol noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis noktasında sokağa çıkma yasağını denetleyen ekipler 35 AOV 354 plakalı Mercedes marka otomobile dur ihtarında bulundu. Sürücü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Çevre yolunun boş olmasını da fırsat bilen şüpheliler son sürat devam etti. Yaklaşık 10 kilometre kaçabilen sürücü, sanayi kavşağında Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından durduruldu. Araçtan indirilen sürücülerin kimliklerinin S.K. ve B.K. olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü S.K.'nın daha önceden alkolden ehliyetini kaptırdığı ve bu yüzden ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Ehliyetsiz sürücü 10 kilometre kaçabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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